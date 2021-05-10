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غليان في برشلونة بعد تمديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغضب داخل نادي برشلونة، بعد إعلان باريس سان جيرمان عن تمديد عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى يونيو 2025.
وارتبط إسم نيمار بالعودة إلى كامب نو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان هناك ممثلًا للفريق الكتالوني في باريس للحديث عن ع دة النجم البرازيلي.
وبحسب إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن نيمار أبدى رغبة في العودة من جديد لأنه لم يجد مشروع رياضي قوي في باريس سان جيرمان.
وتابعت الإذاعة، أن ممثل برشلونة قضى يومًا كاملًا في باريس، مع نيمار لمعرفة خططه في المستقبل، وإمكانية عودته إلى كامب نو مجددًا.
وأشارت الإذاعة، أنه لهذا السبب يشعر نادي برشلونة بالغضب والاستغلال والإحباط بمجرد الإعلان الرسمي من قبل باريس سان جيرمان عن تمديد عقد نيمار.

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