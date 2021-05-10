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برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صفقة نادي برشلونة الذهبية في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الفشل في حسم عودة جناح باريس سان جيرمان، نيمار، قبل تمديد عقده حتى يونيو 2025.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن أنظار برشلونة اتجهت نحو مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، وقرر تكثيف جهوده لمحاولة ضم النرويجي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت الصحيفة، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يركز على أولوية التعاقد مع هداف للفريق وتلبية حاجة المدير الفني، رونالد كومان، لتدعيم البلاوجرانا.
وأشارت الصحيفة، أن هذه الصفقة لن تكون سهلة على برشلونة خاصة مع اهتمام أندية أخرى مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي وتشيلسي بالإضافة إلى رفض بوروسيا دورتموند بيع هالاند.

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