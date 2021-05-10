Advertisements

تصدرت جوجل.. ماذا تعرف عن متلازمة إسبرجر؟

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
تصدرت متلازمة إسبرجر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بسبب إصابة أحد المشاهير بها مما أدى إلى محاولات البعض معرفة معلومات عنها.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال تحدثه كمقدم للبرنامج الساخر Saturday Night Live، إنه يعاني من متلازمة أسبرجر.

وأشار ماسك إلى أن "أول مقدم لبرنامج Saturday Night Live مصاب بمتلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن متلازمة إسبرجر بعد أن تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل":

- متلازمة أسبرجر- هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين.

- هذه المتلازمة تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية. وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

- هذه المتلازمة قد يتأخر اكتشافها حتى البلوغ، لكنها تبدأ في مراحل مبكرة من العمر تتراوح بين فترة الرضاعة وفترة الطفولة المبكرة.

-  لا يمكن علاج هذه المتلازمة، لكن يمكن أن يساعد التشخيص والتدخل المبكر، الطفل على تكوين روابط اجتماعية وتحقيق إمكاناته وعيش حياة منتجة.

- تختلف أعراض المتلازمة من شخص لآخر، ولكن غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بالمتلازمة تركيزًا هوسًا على موضوع بعينه، أو أداء نفس السلوكيات مرارًا وتكرارًا.

- الأشخاص المصابون غير قادرين على قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد، يجد العديد من المصابين صعوبة في التعرف على مشاعر الآخرين، من الشائع للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يتجنبوا الاتصال بالعين عند التحدث مع الآخرين.

- المصابون قد يظهرون القليل من المشاعر، قد لا يبتسمون عندما يكونون سعداء أو يضحكون على مزحة، أو قد يتحدثون بطريقة روبوتية مسطحة.

- المريض بمتلازمة أسبرجر يعاني من الصمت الانتقائي والذي يعتبره وسيلة للإبتعاد عن الأخرين حيث يقتصر التحدث مع اشخاص معينين فقط دون الأخرين، كما أنه من الممكن أن يلجأ إلى الصمت عند الذهاب إلى أماكن عامة، أو عند الجلوس مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.

- يتم العلاج عن طريق التدريب على المهارات الاجتماعية المختلفة مع خلال التدريب في مجموعات أو بشكل فردي، ويتم خلالها تدريب الطفل على التعامل والاندماج مع الآخرين.

- يتم استخدام العلاج الدوائي الذي يساعد على السيطرة على بعض الاضطرابات النفسية مثل القلق والإكتئاب، بجانب العلاج السلوكي المعرفي والذي يهدف إلى تغيير طريقة تفكير المصاب بمرض متلازمة أسبرجر حتى يستطيع الطفل التحكم في سلوكياته وعواطفه والتعامل مع المواقف بشكل مختلف.

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 15 ساعة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 16 ساعة

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 14 ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على رأس الحربة الذى سيخوض لقاء القمة أمام الأهلى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مشاركة محمود وحيد وأيمن أشرف أمام الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق