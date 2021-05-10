تصدرت جوجل.. ماذا تعرف عن متلازمة إسبرجر؟

تصدرت متلازمة إسبرجر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بسبب إصابة أحد المشاهير بها مما أدى إلى محاولات البعض معرفة معلومات عنها.



وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال تحدثه كمقدم للبرنامج الساخر Saturday Night Live، إنه يعاني من متلازمة أسبرجر.



وأشار ماسك إلى أن "أول مقدم لبرنامج Saturday Night Live مصاب بمتلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن متلازمة إسبرجر بعد أن تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل":



- متلازمة أسبرجر- هي أحد اضطرابات طيف التوحد، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين.



- هذه المتلازمة تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية. وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.



- هذه المتلازمة قد يتأخر اكتشافها حتى البلوغ، لكنها تبدأ في مراحل مبكرة من العمر تتراوح بين فترة الرضاعة وفترة الطفولة المبكرة.



- لا يمكن علاج هذه المتلازمة، لكن يمكن أن يساعد التشخيص والتدخل المبكر، الطفل على تكوين روابط اجتماعية وتحقيق إمكاناته وعيش حياة منتجة.



- تختلف أعراض المتلازمة من شخص لآخر، ولكن غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بالمتلازمة تركيزًا هوسًا على موضوع بعينه، أو أداء نفس السلوكيات مرارًا وتكرارًا.



- الأشخاص المصابون غير قادرين على قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد، يجد العديد من المصابين صعوبة في التعرف على مشاعر الآخرين، من الشائع للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يتجنبوا الاتصال بالعين عند التحدث مع الآخرين.



- المصابون قد يظهرون القليل من المشاعر، قد لا يبتسمون عندما يكونون سعداء أو يضحكون على مزحة، أو قد يتحدثون بطريقة روبوتية مسطحة.



- المريض بمتلازمة أسبرجر يعاني من الصمت الانتقائي والذي يعتبره وسيلة للإبتعاد عن الأخرين حيث يقتصر التحدث مع اشخاص معينين فقط دون الأخرين، كما أنه من الممكن أن يلجأ إلى الصمت عند الذهاب إلى أماكن عامة، أو عند الجلوس مع أشخاص يتعامل معهم لأول مرة.



- يتم العلاج عن طريق التدريب على المهارات الاجتماعية المختلفة مع خلال التدريب في مجموعات أو بشكل فردي، ويتم خلالها تدريب الطفل على التعامل والاندماج مع الآخرين.



- يتم استخدام العلاج الدوائي الذي يساعد على السيطرة على بعض الاضطرابات النفسية مثل القلق والإكتئاب، بجانب العلاج السلوكي المعرفي والذي يهدف إلى تغيير طريقة تفكير المصاب بمرض متلازمة أسبرجر حتى يستطيع الطفل التحكم في سلوكياته وعواطفه والتعامل مع المواقف بشكل مختلف.