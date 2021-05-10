النصر يبدأ الاستعداد للعين





استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تدريبات بعد الراحة التي منحها المدير الفني مانو مينيز للاعبين عقب مواجهة الفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وأشرف مينديز على الحصة التدريبية إستعدادًا لمواجهة نادي العين يوم الجمعة القدام لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.





وشهدت تدريبات نادي النصر عودة اللاعبين المتعافين من فيروس كورونا وفي مقمتهم الحارس الاسترالي براد جونز وعبدالرحمن العبيد وأسامة الخلف ومختار علي.





في الوقت الذي حضر فيه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على تدريبات اللياقة البدنية والجري بسرعات مختلفة واللعب من لمسة واحدة.