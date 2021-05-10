الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021.



وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

