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كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، التي سوف تقام مساء اليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يخضع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي قبل المباراة لتحديد موقفه بشكل نهائي من المشاركة في المباراة.
وكان جنش قد اشتكى من آلام في الظهر، والتي منعته من المشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت أول أمس السبت، ولكن شارك في تدريبات أمس الأحد مع محمد عواد وأحمد نادر.
وقام الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، بضم الحارس محمود جنش، في القائمة التي ستخوض المباراة، ليكون ضمن البدلاء، خاصة في ظل ما يعانيه مركز حراسة المرمي من نقص لغياب محمد أبوجبل، الذي تعرض للإصابة بكورونا.

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