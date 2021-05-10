التعليم: مد فترة تسليم استمارات الثانوية العامة حتى 11 مايو



وأضاف أنه يجب التشديد علي المدارس بسرعة تسليم الاستمارات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل مع التنبيه علي تلك المدارس أن من يتخلف عن هذا الموعد سيتعرض للمساءلة القانونية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمد فترة تسليم استمارات الثانوية العامة حتي ١١ مايو الجاري.وأرسل الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة، خطابا رسميا للمديريات التعليمية لحثهم علي سرعة تسليم الاستمارات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي للتقدم لإمتحان العام الدراسي الحالي، وذلك علي الرغم من أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب تسليم الخطابات أمس الخميس.وقال حجازي إن المدارس لم تقم بتسليم استمارات الطلاب إلي لجنة النظام والمراقبة التابعة لكل مديرية، وأن نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارات لم تتعدي 10% من إجمالي الاستمارات المطلوب تسلميها والمسجلة علي موقع الوزارة.