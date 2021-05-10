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تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.1% في مارس

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن معدل البطالة المعدل موسميا تراجع في مارس إلى 13.1% مقابل نسبة معدلة في الشهر السابق بلغت 13.2% .

وبلغ عدد العاطلين عن العمل، بداية من 15 عاما فأعلى، 4.24 مليون شخص. أما البطالة في صفوف الشباب، من عمر 15 إلى 24 عاما، فبلغت 25% في /مارس، بتراجع بنسبة 0.7% عن الشهر السابق.


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