أكثر 215 إصابة في المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إصابة أكثر 215 شخصًا في المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وكانت مصادر فلسطينية، أعلنت في وقت سابق، عن اندلاع مواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.