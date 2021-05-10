أروى جودة: "أول انطباع عني إنني شريرة والوقوف أمام يسرا أمر كبير"



كشفت الفنانة أروى جودة، بغنها لا تخطط لسوات طويلة وخاصة بعد ظروف كورونا التي ضربت العالم الأمر الذي جعلها تعيش كل يوم بيومه.

وقالت في تصريحاتها لبرنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي، مع إيناس سلامة الشواف: "امنح الاخرين فرص عديدة،ولكن أجد دائماً أن الانطباعات الأولى هي تدوم والمواقف احياناً التي تحكم".



وأكملت حديثها: "مأخوذ عن انطباع ان شيريرةومغرورة ولكن السبب في ذلك تعابير وجهي الحادة ".

وعن الحب من أول نظرة، قالت جودة: " لا اؤمن الحب من اول نظرة أؤمن بمقولة ولكن اؤمن أن تنظر للاشياء وكأنها لأول مرة".



كشف أروى في حديثها أن أول من تتواصل معه خلال تعرضها لأي حدث سعيد هي أسرتها وعدد من أصدقائها، وكشفت: "أول ليكوشن تصوير كان في منطقة المنيل وكان أول مشهد مع الفنانة سوين بدر".

وعن أول عمل لها، قالت: "بعد أول عمل قدمته قولت مش همثل تاني، ولكن أول استقبال جيد من الجمهور كان فيلم ع جنب يااسطي، بينما كان أول عمل يضعني على الخريطة هو"زي النهاردة" اخراج عمرو سلامة"، وختمت حديثها بإنها سعيدة للوقوف أمام يسرا هذا العام في مسلسل "حرب أهلية"، قائلة: "التمثيل أمام يسرا حاجة كبيرة جدا".