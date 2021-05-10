Advertisements

أروى جودة: "أول انطباع عني إنني شريرة والوقوف أمام يسرا أمر كبير"

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

كشفت الفنانة أروى جودة، بغنها لا تخطط لسوات طويلة وخاصة بعد ظروف كورونا التي ضربت العالم الأمر الذي جعلها تعيش كل يوم بيومه.
وقالت في تصريحاتها لبرنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي، مع إيناس سلامة الشواف: "امنح الاخرين فرص عديدة،ولكن أجد دائماً أن الانطباعات الأولى هي تدوم والمواقف احياناً التي تحكم".

وأكملت حديثها: "مأخوذ عن انطباع ان شيريرةومغرورة ولكن السبب في ذلك تعابير وجهي الحادة ".
وعن الحب من أول نظرة، قالت جودة: " لا اؤمن الحب من اول نظرة أؤمن بمقولة ولكن اؤمن أن تنظر للاشياء وكأنها لأول مرة".

كشف أروى في حديثها أن أول من تتواصل معه خلال تعرضها لأي حدث سعيد هي أسرتها وعدد من أصدقائها، وكشفت: "أول ليكوشن تصوير كان في منطقة المنيل وكان أول مشهد مع الفنانة سوين بدر".
وعن أول عمل لها، قالت: "بعد أول عمل قدمته قولت مش همثل تاني، ولكن أول استقبال جيد من الجمهور كان فيلم ع جنب يااسطي، بينما كان أول عمل يضعني على الخريطة هو"زي النهاردة" اخراج عمرو سلامة"، وختمت حديثها بإنها سعيدة للوقوف أمام يسرا هذا العام في مسلسل "حرب أهلية"، قائلة: "التمثيل أمام يسرا حاجة كبيرة جدا".

أخبار تهمك

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يستقر على رأس الحربة الذى سيخوض لقاء القمة أمام الأهلى

منذ أقل من ساعتين

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة الا ربع

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على مشاركة محمود وحيد وأيمن أشرف أمام الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق