أروى جودة: "أول انطباع عني إنني شريرة والوقوف أمام يسرا أمر كبير"

Advertisements
أروى جودة: "أول انطباع عني إنني شريرة والوقوف أمام يسرا أمر كبير"
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:55 م
الفجر الفني
Advertisements
كشفت الفنانة أروى جودة، بغنها لا تخطط لسوات طويلة وخاصة بعد ظروف كورونا التي ضربت العالم الأمر الذي جعلها تعيش كل يوم بيومه.
وقالت في تصريحاتها لبرنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي، مع إيناس سلامة الشواف: "امنح الاخرين فرص عديدة،ولكن أجد دائماً أن الانطباعات الأولى هي تدوم والمواقف احياناً التي تحكم".
وأكملت حديثها: "مأخوذ عن انطباع ان شيريرةومغرورة ولكن السبب في ذلك تعابير وجهي الحادة ".
وعن الحب من أول نظرة، قالت جودة: " لا اؤمن الحب من اول نظرة أؤمن بمقولة ولكن اؤمن أن تنظر للاشياء وكأنها لأول مرة".
كشف أروى في حديثها أن أول من تتواصل معه خلال تعرضها لأي حدث سعيد هي أسرتها وعدد من أصدقائها، وكشفت: "أول ليكوشن تصوير كان في منطقة المنيل وكان أول مشهد مع الفنانة سوين بدر".
وعن أول عمل لها، قالت: "بعد أول عمل قدمته قولت مش همثل تاني، ولكن أول استقبال جيد من الجمهور كان فيلم ع جنب يااسطي، بينما كان أول عمل يضعني على الخريطة هو"زي النهاردة" اخراج عمرو سلامة"، وختمت حديثها بإنها سعيدة للوقوف أمام يسرا هذا العام في مسلسل "حرب أهلية"، قائلة: "التمثيل أمام يسرا حاجة كبيرة جدا".
Advertisements