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تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، عن تعديلها موعد جلسة الاستماع فى قضية نادى الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي والفارس الأبيض السابق.
وتم تعديل موعد الجلسة إلى يوم 31 مايو الجاري بدلًا من يوم 20 من نفس الشهر، وذلك بعدما تقدم الطرفين بمستنداتهما والدفوع الخاصة بهما فى القضية.
وكان كهربا قد رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق فى قبرص قبل بداية الموسم قبل الماضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء فى تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.
ثم سافر كهربا إلى تركيا وانتقل دون رغبة الزمالك إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالى بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا فى القضية التى رفعها الزمالك بسبب سريان عقد اللاعب مع الفريق.
وكان نادى الزمالك قد أعلن عن تلقيه إخطارًا رسميًا في شهر أغسطس الماضي، من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.
وأقرت اللجنة في ذلك الوقت بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادى الزمالك وهروبه.

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كهربا الزمالك الدوري المصري الممتاز

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