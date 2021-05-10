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تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:56 م
غدير احمد
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أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، عن تعديلها موعد جلسة الاستماع فى قضية نادى الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي والفارس الأبيض السابق.
وتم تعديل موعد الجلسة إلى يوم 31 مايو الجاري بدلًا من يوم 20 من نفس الشهر، وذلك بعدما تقدم الطرفين بمستنداتهما والدفوع الخاصة بهما فى القضية.
وكان كهربا قد رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق فى قبرص قبل بداية الموسم قبل الماضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء فى تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.
ثم سافر كهربا إلى تركيا وانتقل دون رغبة الزمالك إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالى بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا فى القضية التى رفعها الزمالك بسبب سريان عقد اللاعب مع الفريق.
وكان نادى الزمالك قد أعلن عن تلقيه إخطارًا رسميًا في شهر أغسطس الماضي، من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.
وأقرت اللجنة في ذلك الوقت بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادى الزمالك وهروبه.
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