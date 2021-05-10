الكويت تقرر إلغاء الحظر الجزئي المطبق في البلاد بدءا من أول أيام العيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، إلغاء الحظر الجزئي المطبق في البلاد بدءا من أول أيام عيد الفطر.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، فتح دور السينما و السماح لمن تلقوا اللقاح فقط بالدخول، حسبما ذكتر قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي، فرض حظر تجول جزئي في جميع أرجاء البلاد، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات الحكومية بشأن مواجهة فيروس كورونا Covid-19.