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نيكولا اسبيرو يوجّه رسالة مؤثرة للصمّ في Cover "خاف عليي" وما علاقة الفنانة بلقيس؟

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الفنان نيكولا اسبيرو Cover Song جديدة بصوته لأغنية "خاف عليي" للفنانة بلقيس، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتسجيل استوديو Koko B Music.

وقام اسبيرو بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج فارس عتيق حيث أوصل من خلالها فكرة مميزة وهي أن التفاعل مع الموسيقى وفهمها لا يجب أن يقتصران فقط على الاصحاء جسدياً

بل أن من حق الأصمّ أن يفهم الموسيقى ويتفاعل معها، وذلك من خلال ادخال لغة الإشارة الخاصة بالصمّ الى فيديو كليب الأغنية.

وأظهر نيكولا أداءً مميزاً في هذه الأغنية دفع بالفنانة بلقيس لإعادة نشر التغريدة وفيديو كليب الأغنية عبر حسابها على تويتر.

ومنذ اللحظات الأولى لإصدارها نال الفيديو كليب نسبة مشاهدة عالية وتعليقات ايجابية جداً على اليوتيوب وعلى صفحات نيكولا على وسائل التواصل الإجتماعي.

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