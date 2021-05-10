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كلوب يمتدح مانشستر يونايتد قبل المواجهة المنتظرة

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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توقع يورجن كلوب مدرب ليفربول، مواجهة تشكيلة قوية لمانشستر يونايتد خلال مباراة قمة مؤجلة يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم معاناة غريمه من جدول مزدحم هذا الأسبوع.
وسيلعب يونايتد في ضيافة أستون فيلا اليوم الأحد، قبل أن يستضيف ليستر سيتي يوم الثلاثاء.
وتأجلت مواجهة الغريمين من الأسبوع الماضي، بسبب احتجاجات لمشجعي يونايتد، وستقام المباراة يوم الخميس.
وأوضح أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد، أنه ربما لا يملك أي خيار سوى الاستعانة بسياسة التناوب وإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات.
لكن كلوب يتوقع أن يواجه تشكيلة قوية من يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول سادس الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.
وقال كلوب عقب فوز ليفربول 2-صفر على ساوثهامبتون مساء السبت :"أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا. أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك فقط لاعبين رائعين".
وأضاف: "إذا كنت سأفكر في اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقا. خط وسط مذهل وخط هجوم يضم لاعبين رائعين".
وأتم: "ماذا سيفعل (يونايتد) في المباريات الأخرى، فنحن بوضوح ليس لنا تأثير لكننا كنا سنواجه أقوى تشكيلة لمانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي (قبل التأجيل)، وهذا ما نتوقعه الآن".
وحافظ ليفربول على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، بعد الفوز في أنفيلد يوم السبت بهدفي ساديو ماني وتياجو ألكانتارا.

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