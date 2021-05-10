الوفد: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في "الشيخ جراح"

نددت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.



وذكرت اللجنة برئاسة حسن بدراوي، في بيان صادر عنها اليوم، أن الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية بإجبار المواطنين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وتهجيرهم، أمر غاية في القسوة ويخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وضد حقوق الإنسان.



وأضافت اللجنة أنه على المجتمع الدولي أن يضع نفسه أمام المسئولية لوقف هذه الأفعال من جانب الاحتلال الصهيوني ومحاولاته في التوسع الاستيطاني على منازل الفلسطينيين أصحاب الأرض في القدس الشرقية.



وأبدت خارجية الوفد استيائها الشديد ورفضها الاعتداء على حرمات الأماكن المقدسة وهو ما ارتكبته قوات الاحتلال باقتحامها للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المُصلين الفلسطينيين، في هذه الأيام المباركة بشهر رمضان المعظم.



وأكدت اللجنة إن الاعتداء على المصلين داخل الأقصى واقتحام المسجد المقدس يخالف أيضا القانون الدولي الذي يوفر حق ممارسة الشعائر الدينية لكافة البشرية.



وأشارت اللجنة إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك العاجل من أجل وقف أي ممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين أو محاولات طمس هويتهم العربية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومقدساتها.