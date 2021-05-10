321 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 8465 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 8419 أمس، إضافة إلى 321 وفاة جديدة، بعدما بلغ هذا المؤشر 334 حالة في الإحصائية اليومية السابقة.





وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 4 ملايين و888727 حالة، منها 113647 حالة وفاة.

وأشار مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 4 ملايين و502906 أشخاص، بعد تماثل 6774 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 272174 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت ارتفاعا طفيفا في الإصابات من 2828 أمس إلى 2896 اليوم، مع تراجع الوفيات من 58 إلى 56 حالة.