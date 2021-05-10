اجتماع تنسيقي بين الري والزراعة بالقليوبية لمناقشة عدد من الموضوعات

عقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبحضور أجهزة الري والزراعة المختصة، إجتماع تنسيقي اليوم الأثنين، بمقر مديرية الزراعة بالقليوبية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.



وتم مناقشة قرار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، رقم 305 لسنة 2020 بخصوص منع زراعة الأرز بمحافظة القليوبية، والقرار الوزاري المشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ووزارة الموارد المائية والرى رقم 204 لسنة 2020 بشأن زراعات الموز.



كما تم مناقشة أيضًا المشروع القومى لتأهيل الترع، وإطلاق حملة إرشادية وتوعوية، تستهدف جميع مزارعي محافظة القليوبية، لتغيير أساليب الري المتبعة من الرى بالغمر إلى الري الحديث.

