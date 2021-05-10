Advertisements

اجتماع تنسيقي بين الري والزراعة بالقليوبية لمناقشة عدد من الموضوعات

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
عقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبحضور أجهزة الري والزراعة المختصة، إجتماع تنسيقي اليوم الأثنين، بمقر مديرية الزراعة بالقليوبية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

وتم مناقشة قرار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، رقم 305 لسنة 2020 بخصوص منع زراعة الأرز بمحافظة القليوبية، والقرار الوزاري المشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، ووزارة الموارد المائية والرى رقم 204 لسنة 2020 بشأن زراعات الموز.

كما تم مناقشة أيضًا المشروع القومى لتأهيل الترع، وإطلاق حملة إرشادية وتوعوية، تستهدف جميع مزارعي محافظة القليوبية، لتغيير أساليب الري المتبعة من الرى بالغمر إلى الري الحديث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد المائية والري محافظة القليوبية تأهيل ترع الري الحديث الدكتور محمد عبدالعاطي

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزارة الزراعة تعقد اجتماعا لبحث إدخال منظومة الري الحديث

بعد حظر زراعة الموز.. "الديهي" للمتضررين: "ازرعوا بصل" (فيديو)

الري: حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها

"زراعة القليوبية" تعلن زيادة طلبات تحويل نظام الري من الغمر إلى التنقيط

وزيرا الزراعة والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين

زراعة القليوبية: إقبال كبير من المزارعين للتغيير إلى نظام الري بالتنقيط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق