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المصرف المركزي اللبناني يعلن عن خطة "مشروطة" للسحوبات بالدولار

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي اللبناني الأحد أنّه سيُطلق، "بشرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019.

وقال "مصرف لبنان" في بيان إنّه "يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2021، وذلك بالعملات كافة".

ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.

وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار/مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية.

وصرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.

والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ آب/أغسطس 2020. وبات أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تخطّت نسبة التضخّم 140 بالمئة في العام 2020.

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