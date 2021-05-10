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تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.4 خلال شهر أبريل

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.2% ليبلغ (112.2) نقطة مقارنة بشهر مارس السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ (4.4%) مقابل (5.9%) خلال الشهر ذاته من عام.

وأرجع الإحصاء - في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين، اليوم /الإثنين/ - أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنحو (3.0%) خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس السابق، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (1.4%).

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