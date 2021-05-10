Advertisements

الذهب يصعد مع تعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1835 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة".

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، 1850 دولار سيكون المستوى الهام المرتقب القادم للذهب.

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل نيسان، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي البالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2934.15 دولار.

وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1256.27 دولار.

أخبار تهمك

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ثلث ساعة

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

منذ ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق