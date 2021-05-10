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ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 11/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:10 م
حالة الطقس غدا الثلاثاء
حالة الطقس غدا الثلاثاء
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ننشر حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 11/5/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإعلان عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 11/5/2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا
وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 19

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 33 18

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 15

السلوم 27 15

سيوة 32 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 35 19

المنصورة 32 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 19

نخل 32 15

نويبع 36 22

طابا 32 21

كاترين 30 14

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 33 19

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 42 25

إدفو 41 25

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 36 21

أبو رماد 36 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21 


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