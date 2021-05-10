تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بشأن مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب

ترأس الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم إجتماعا موسعا لمسئولي قطاعات الطرق والكباري ومياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإتصالات ومديروا عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب ،و أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية وأساتذة كليه الهندسة جامعة المنصورة وجامعتي عين شمس والقاهرة المشرفين على دراسات المشروع..



وقد إستعرض محافظ الدقهلية خلال الإجتماع فكرة المشروع والبدائل المقترحة للتنفيذ له بنطاق محافظة الدقهلية، مؤكدا بأن هذا المشروع يعد نقلة حضارية كبيرة بنطاق الدقهلية مشيرا إلى ضرورة أن تحقق الدقهلية من خلاله أقصى إستفادة ممكنة لمواطني المحافظة بإعتبارها محافظة تجارية إستثمارية بها العديد من الأنشطة والجامعات العلمية يمكنها أن تحقق إستفادة كبيرة من هذا المشروع الحضاري الكبير..





وقد وجه محافظ الدقهلية لجميع مسئولي القطاعات التنفيذية بأهمية التعاون والمشاركة مع الجهات العلمية المشرفة على الدراسات الخاصة بالمشروع وذلك بتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحديد طلب الركاب على وسائل النقل الجماعي بين المدن في منطقة الدراسة وخطوط التشغيل للمواقف الرئيسية، وأعداد الركاب والمركبات اليومية على مدار 5 سنوات سابقة للمواقف والمحطات الرسمية للرحلات بين المدن نطاق خط السير المقترح للقطار المذكور وكذلك ما يتعلق بخطوط ومواعيد نقل الركاب بين تلك المدن عند المواقف والمحطات الرسمية للرحلات بين المدن داخل منطقة الدراسة من المدن الرئيسية وكذلك توفير المخطط الإستراتيجي للمدن شاملا مخططا للنقل، وذلك حتي يمكن للجهات العلمية المشار اليها إنهاء إعداد دراسات الجدوي لتنفيذ المشروع.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بور سعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مرورا بمحافظة الدقهلية، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكامل الوزير، وزير النقل في هذا الشأن



