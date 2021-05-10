تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة وأكثر من 5 آلاف شاحنة بميناء دمياط





سجلت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و33 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 203 حاويات "مكافئة"، وحاويات الترانزيت 1314 حاوية "مكافئة".





وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيان، اليوم الإثنين- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2703 أطنان قمح متجه إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175 ألفا و827 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91 ألفا و141 طنا.





وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و173 طنا، شملت 8 آلاف و180 طن يوريا، و3 آلاف و581 طن رمل، و14 ألفا و100 طن فوسفات، و1312 طن داي امونيوم، و5 آلاف طن مخلفات بنجر، كما بلغت الواردات 39 ألفا و454 طن بضائع عامة، تضمنت 17 ألفا و530 طن حديد بليت، و3 آلاف و368 طن حديد ملفوف، و7 آلاف و139 طن حديد صاج، و2262 طن خشب زان، و8.4 ألف طن قمح، و450 طن ذرة، و2557 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 305 أطنان، كما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 477 حاوية "مكافئة".