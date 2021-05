Clubhouse | ننشر خطوات تحميل تطبيق "كلوب هاوس" بعد إتاحته لمستخدمي هواتف الأندرويد





Clubhouse | أصدرت الشركة المطورة لتطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse تطبيقها الذي طال انتظاره لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي.





واعتبارًا من أمس الأحد، تمكن مستخدمي أندرويد من تنزيل تطبيق Clubhouse وتثبيته عبر هواتفهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالٍ، وذلك للحفاظ على تشغيل خوادم التطبيق حال زيادة التنزيلات.





ويتيح Clubhouse كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة كتطور على ملفات البودكاست.





وساعد ظهور تطبيق Clubhouse للمرة الأولى منذ أكثر من عام بقليل، في وقت كان الناس فيه في أمس الحاجة للتواصل البشري أثناء عمليات الإغلاق ضد جائحة الفيروس التاجي، على الانتشار بشكل كبير.





ننشر خطوات تحميل Clubhouse للأندرويد على النحو التالي:





- تحميل نسخة الـAPK للتطبيق ( اضغط هنـــــــــا ).





- وبعد أن تكتمل عملية التحميل يطلب منك التطبيق إدخال رقم هاتفك المحمول.





- بعد ذلك تصل رسالة عبر هاتفك المحمول تتضمن رقم للتفعيل، قم بإدخاله.





- وبعد إتمام التسجيل، أصبحت أنت الآن في انتظار دعوة من أحد مستخدمي التطبيق للبدء في استخدامه.





وتطبيق Clubhouse انتشر مؤخرًا على الهواتف المحمولة لمستخدمي الـIOS، وهو موقع تواصل اجتماعي يعتمد على الدردشة الصوتية بدلًا من الكتابة، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الموجودين في التطبيق، وذلك عقب تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بإعلان استخدامه، ما دفع عددا كبيرا من محبي التكنولوجيا حول العالم لمحاولة معرفة تفاصيل التطبيق الجديد.





ويعد تطبيق Clubhouse مقتصرًا على الأشخاص المدعوين فقط، إذ يجب دعوتك للانضمام من قبل عضو حالٍ من المستخدمين، وبمجرد الدخول إلى البرنامج يقدم لك عدد من الموضوعات التي قد تهمك، وكلما زادت الاختيارات، كلما زادت عدد غرف الدردشة والأفراد الذين يوصيك التطبيق بمتابعتهم أو الانضمام إليهم.





وبالنسبة للحل البديل للانضمام إلى تطبيق Clubhouse دون إضاعة دعوات صديقك، فهي تتميل في الآتي:





للاشتراك في تطبيق كلوب هاوس دون دعوة من أحد، يجب أن تبحث عن شخص يكون عضو بالفعل في تطبيق Clubhouse، ثم يقوم كلاكما بحفظ جهة الاتصال الخاصة بالآخر في هاتف آيفون الخاص به، وبعد هذا يمكنك اتباع الخطوات التالية:





- ثبت تطبيق «Clubhouse»، ثم ابدأ بالتسجيل، واحجز اسم المستخدم الذي ترغب فيه.





- سيتلقى الشخص الآخر إشعارًا لمساعدتك في الانضمام، اطلب منه فقط النقر على خيار Let them in.





سيتم قبولك في Clubhouse دون إضاعة أي دعوات.





تأكد من حجز اسم مستخدم فريد خاص بك قبل أن يستخدمه شخص آخر، لأنه نظرًا إلى أنّ تطبيق Clubhouse عبارة عن منصة جديدة، فهناك فرصة كبيرة للحصول على اسم المستخدم الذي تختاره.





وبمجرد الاشتراك في التطبيق ستحصل على دعوتين يمكنك استخدامهما للسماح لأصدقائك بالانضمام إلى التطبيق، ويمكنك دعوة أشخاص آخرين إلى تطبيق Clubhouse عبر الخطوات التالية:





- انتقل إلى تطبيق Clubhouse في هاتفك.





- اضغط على رمز صندوق البريد بالنجمة الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية.





- سيطلب منك التطبيق السماح للتطبيق بالوصول لجهات الاتصال الخاصة بك، وهنا سترى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.





- ابحث عن جهة اتصال من خلال كتابة الاسم في شريط البحث، أو قم بالتمرير حتى تجد الشخص الذي تريد دعوته، ثم اضغط على زر دعوة «Invite» الموجود بجوار اسم الشخص.





- ستظهر نافذة أخرى حيث يمكنك كتابة رسالة مخصصة تأتي مع رابط الدعوة، ثم اضغط على إرسال.





- بعد ذلك؛ انتظر حتى يقبل الشخص دعوتك، وسيظهر كأحد متابعيك بعد انضمامه للتطبيق.