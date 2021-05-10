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تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع مالطية; لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وغادرته سفينة أخرى، ومن المنتظر دخول سفينتين وتتواجد على الأرصفة سفينة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

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