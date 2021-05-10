يستهدف تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل.. معلومات عن عام التبادل الإنساني المصري الروسي

تتسم العلاقات المصرية الروسية بالمتانة، إذ يشهد البلدان تنسيقا مستمرا على مختلف الأصعدة والمستويات، وتعاونا مستمرا في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية.



واتفقت مصر وروسيا على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي، الذي يستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بجانب تعزيز التفاهم المتبادل، كما يأتي تأكيدا لاستمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن عام التبادل الإنساني المصري الروسي :



- وقعت السفارة المصرية في روسيا على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 - 2022.



- جاء توقيع إعلان النوايا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، والتي شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء القمة المصرية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، في أكتوبر عام 2018، على وثيقة إعداد لعام التبادل الإنساني المصري الروسي.



- الحدث الأول من الفاعليات سيتم في 19 مايو من هذا العام بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة في إطار معرض "أجمل بلد".



- تشهد الفاعليات عرض الفلكلور الروسي بواسطة فرقة "بيروزكا" بمدينة سانت بطرسبرج، في دار الأوبرا المصرية، لتقديم عروض استعراضية على مدار 3 أيام، خلال شهر يونيو المقبل.



- يعد عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا حدثًا شاملًا وفريدًا في تاريخ الدولتين.



- قامت مصر وروسيا بإعداد خطة عمل متكاملة وجاهزة لإقامة الفاعليات التى ستجرى خلال العام.



- يمثل تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي مؤشرًا جديدًا وإضافيًا على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.



رفع إعلان نوايا التعاون بين مصر وروسيا، الاتصالات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين.



- يستهدف عام التبادل الإنساني تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وتوسيع نطاق الحوار العام حول قضايا الإنسانية والقضايا الثقافية في ظل جدول أعمال التنمية الحديثة.



- تقوم مصر بإعداد أكثر من 100 فاعلية وأنشطة مختلفة، لإحياء هذا العام



- تم التنسيق مع الجهات الروسية لتحديد أماكن وتواريخ إقامة الفاعليات المصرية.