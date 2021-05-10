Advertisements

يستهدف تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل.. معلومات عن عام التبادل الإنساني المصري الروسي

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تتسم العلاقات المصرية الروسية بالمتانة، إذ يشهد البلدان تنسيقا مستمرا على مختلف الأصعدة والمستويات، وتعاونا مستمرا في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية.

واتفقت مصر وروسيا على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي، الذي يستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بجانب تعزيز التفاهم المتبادل، كما يأتي تأكيدا لاستمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن عام التبادل الإنساني المصري الروسي:

- وقعت السفارة المصرية في روسيا على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 - 2022.

- جاء توقيع إعلان النوايا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، والتي شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء القمة المصرية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، في أكتوبر عام 2018، على وثيقة إعداد لعام التبادل الإنساني المصري الروسي.

- الحدث الأول من الفاعليات سيتم في 19 مايو من هذا العام بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة في إطار معرض "أجمل بلد".

- تشهد الفاعليات عرض الفلكلور الروسي بواسطة فرقة "بيروزكا" بمدينة سانت بطرسبرج، في دار الأوبرا المصرية، لتقديم عروض استعراضية على مدار 3 أيام، خلال شهر يونيو المقبل.

- يعد عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا حدثًا شاملًا وفريدًا في تاريخ الدولتين.

- قامت مصر وروسيا بإعداد خطة عمل متكاملة وجاهزة لإقامة الفاعليات التى ستجرى خلال العام.

- يمثل تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي مؤشرًا جديدًا وإضافيًا على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.

رفع إعلان نوايا التعاون بين مصر وروسيا، الاتصالات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين.

- يستهدف عام التبادل الإنساني تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وتوسيع نطاق الحوار العام حول قضايا الإنسانية والقضايا الثقافية في ظل جدول أعمال التنمية الحديثة.

- تقوم مصر بإعداد أكثر من 100 فاعلية وأنشطة مختلفة، لإحياء هذا العام

- تم التنسيق مع الجهات الروسية لتحديد أماكن وتواريخ إقامة الفاعليات المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

منذ ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ 19 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

استئناف الرحلات السياحية إلى القاهرة.. رسائل "بوتين" خلال القمة المصرية الروسية

عاجل.. الرئيس السيسي يصل القاهرة قادما من موسكو

سحر طلعت: العلاقات بين مصر وروسيا وصلت لأفضل المستويات

موسكو تكشف أجندة لقاء مرتقب بين لافروف ولودريان

مصطفى خليل: العلاقات المصرية - الروسية في تنامي منذ تولي "السيسي" الحكم

السيسي يستقبل وزير الصناعة والتجارة الروسي ويبحثان علاقات التعاون الاقتصادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

03:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق