شهيد مسجد الاستقامة.. تعرف على قصة استشهاد العقيد رامي هلال بحلقة اليوم ب"الأختيار 2

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة السابعة والعشرون، قصة استشهاد البطل العقيد رامي هلال ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية بواقعة تفجير مسجد الاستقامةبالجيزة.



وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز المعلومات حول الشهيد:



في يوم 19 نوفمبر عام 2019، اشتهد العقيد رامي هلال في تفجير حادث مسجد الاستقامة بالجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود إرهابي بحزام ناسف وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لضبطه ليقوم بتفجير نفسه حال قيام القوة بالامساك به، ما أسفر عن مقتل الإرهابى، واستشهاد المقدم رامي هلال الضابط بالأمن الوطني، عن عمر يناهز 39 عامًا.



وتخرج الشهيد من كلية الشرطة والتحق بقطاع الأمن المركزي ثم التحق بقطاع الأمن الوطني، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد بعد استشهاده، وهو من أبناء محافظة القاهرة.



- حصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل أحد دروع الوطن قبل استشهاده.



- شارك في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين في أحداث عنف وإرهاب، وأبرزها اغتيال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، كما شارك في ضبط المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز.



_ أنقذت بطولته والقوة المرافقة له، سكان منطقة الدرب الأحمر من كارثة حقيقية، كما أحبطت عددا من المخططات الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات المهمة.



_ خلال احتفالات عيد الشرطة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد البطل العقيد رامي على أحمد على هلال، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.



في ديسمبر 2019 اصطحب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أبناء الشهيد عقيد شرطة رامى هلال، الأربعة خلال الاحتفال بإطلاق اسمه على مدرسة المستقبل للغات بالتجمع، بحضور والده اللواء على هلال، وأرملة الشهيد.



