Advertisements

شهيد مسجد الاستقامة.. تعرف على قصة استشهاد العقيد رامي هلال بحلقة اليوم ب"الأختيار 2

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة السابعة والعشرون، قصة استشهاد البطل العقيد رامي هلال ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية بواقعة تفجير مسجد الاستقامةبالجيزة.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز المعلومات حول الشهيد:

في يوم 19 نوفمبر عام 2019، اشتهد العقيد رامي هلال في تفجير حادث مسجد الاستقامة بالجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود إرهابي بحزام ناسف وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لضبطه ليقوم بتفجير نفسه حال قيام القوة بالامساك به، ما أسفر عن مقتل الإرهابى، واستشهاد المقدم رامي هلال الضابط بالأمن الوطني، عن عمر يناهز 39 عامًا.

وتخرج الشهيد من كلية الشرطة والتحق بقطاع الأمن المركزي ثم التحق بقطاع الأمن الوطني، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد بعد استشهاده، وهو من أبناء محافظة القاهرة.

- حصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل أحد دروع الوطن قبل استشهاده.

- شارك في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين في أحداث عنف وإرهاب، وأبرزها اغتيال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، كما شارك في ضبط المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز.

_ أنقذت بطولته والقوة المرافقة له، سكان منطقة الدرب الأحمر من كارثة حقيقية، كما أحبطت عددا من المخططات الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات المهمة.

_ خلال احتفالات عيد الشرطة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد البطل العقيد رامي على أحمد على هلال، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.

في ديسمبر 2019 اصطحب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أبناء الشهيد عقيد شرطة رامى هلال، الأربعة خلال الاحتفال بإطلاق اسمه على مدرسة المستقبل للغات بالتجمع، بحضور والده اللواء على هلال، وأرملة الشهيد.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

منذ ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ 18 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 10 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

03:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق