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الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-6-2021

 

وحسب الأمر الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة فإن المرسوم ينفذ وفق ما يلي:

 

ـ الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

 

- الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

 

- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

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سوريا بشار الأسد الرئيس السوري

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