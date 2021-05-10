الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-6-2021
وحسب الأمر
الذي أصدره القائد العام للجيش والقوات المسلحة فإن المرسوم ينفذ وفق ما يلي:
ـ الضباط
(المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية
سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
- الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم
الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً
لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
- صف الضباط
والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم
الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
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