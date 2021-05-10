مساحته 1000 متر ويخدم 5600 شركة.. معلومات عن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية

يحظى قطاع الاستثمار باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التى لا تدخر جهدا فى توفير جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابا على عجلة التنمية، ويحقق التنمية الاقتصادية، كما يساهم فى حل مشكلات مثل مشكلة البطالة، حين توفر تلك الاستثمارات التى تقام على أرض مصر وفى مختلف المحافظات، فرص عمل حقيقية للشباب.



فى هذا السياق، افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المركز الجديد لخدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم الخدمات الاستثمارية لأكثر من 5600 شركة قائمة بالمحافظة، تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية:



- يقام المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 1000 متر مربع.



- يقدم المركز الخدمات الاستثمارية لأكثر من 5600 شركة قائمة بالإسماعيلية، تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.



- يساهم المركز الجديد فى استيعاب مجهودات تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لإقليم قناة السويس.



- يقام المركز فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستثمار بمراكز خدمات المستثمرين، باعتبارها أحد محاور تحسين مناخ الاستثمار.



- تم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين للارتقاء بالعنصر البشري، والوصول لأعلى كفاءة ممكنة، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.



- يساهم المركز في تسريع خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.



- كما يساهم المركز في تقديم الدعم لجميع المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة.



- تم التشديد على العاملين بالمركز ببذل أقصى جهد لتوعية المستثمرين بأيسر الإجراءات الخاصة بعملهم، فى إطار سعي الهيئة لأن تكون مراكز الخدمات نموذجًا يُحتذى به لتقديم الخدمات الحكومية.



- يضم المركز ممثلين مفوضين عن الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، يقومون بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة، منها السجل التجاري، ومصلحة الضرائب (العامة - القيمة المضافة)، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب تراخيص عمل الأجانب، ومكتب للبريد المصري.



- يقدم المركز خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين تشمل خدمات تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، واعتماد فواتير الاستيراد الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وتنفيذ الإعفاءات الجمركية، وإصدار تراخيص عمل الأجانب والإقامات للمستثمرين، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.



- يأتي افتتاح مركز خدمات المستثمرين الجديد بالإسماعيلية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار لتطوير مراكز الخدمات القائمة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأسيس مراكز جديدة لخدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية.



- يبلغ عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة حاليًا 12 مركزًا، في القاهرة (المركز الرئيسي)، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية.