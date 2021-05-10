آخرهم الهند.. كيف دعمت مصر الدول في مواجهة كورونا؟

لا تدخر مصر جهدا فى دعم الدول لمواجهة جائحة كورونا، التى بدأت موجتها الأولى فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة أكثر من 165 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة.



وحرصت مصر على مساندة الدول، التى تشهد زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين بكورونا، ودعم القطاع الصحى فى تلك الدول، من خلال إرسال شحنات من المساعدات التى تضم أدوية ومستلزمات طبية تشتد حاجة تلك الدول إليها لمواجهة تداعيات كورونا، لا سيما بعد النجاح الذى حققته مصر فى مواجهة تلك الجائحة خلال موجتيها الأولى والثانية، رغم تأثر الكثير من الدول، حتى المتقدمة.



وكانت آخر تلك الدول التى دعمتها مصر فى مواجهة كورونا، دولة الهند، التى تشهد أزمة كبيرة، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وحصده الكثير من الأرواح، مما دفع مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إرسال كميات كبيرة من المساعدات الطبية للهند، وذلك لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا بها.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف دعمت مصر الدول في مواجهة كورونا .





الهند



فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.



جاء ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندى بسبب سرعة تفشى فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، فى ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.



وتأتى تلك المساعدات استمرارا للدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.



تونس



وفى يوم الخميس الماضى، 6 مايو الحالى، واستمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق.



وتعد تلك المساعدات تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.



ليبيا



وفى يوم الثلاثاء، 13 أبريل الماضى، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتين إلى مطار سبها فى ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى ليبيا.



الكونغو



كما أرسلت مصر مساعدات طبية إلى الكونغو، في يوم الأربعاء 28 أبريل الماضي.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار نديجلى فى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان.



تأتى تلك المساعدات تأكيدا على عمق العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.



لبنان



وفى يوم 28 يناير الماضى، وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، فى زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة، على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم لبنان فى مواجهة جائحة كورونا، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



كان فى استقبال الوزيرة، الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، والدكتور ياسر علوى، سفير مصر لدى لبنان، كما رافق الوزيرة فى رحلتها الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى.



وقامت وزيرة الصحة والسكان بتسليم شحنات المساعدات التى وصلت على متن 3 طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، والتى شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية، وجوانتيات، ونظارات حماية، وجاون، وغيرها، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحى بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



كما قامت الوزيرة بتسليم الشحنة الثالثة أيضا وتشمل 7.6 طن من الأجهزة الطبية، استجابة لمطلب جامعة الدول العربية لإعداد شحنة من الأجهزة الطبية وإرسالها إلى دولة لبنان، فى إطار جهود جامعة الدولة العربية لتقديم ما تحتاجه الأنظمة الصحية من دعم بالدول الأعضاء،



وتفقدت الدكتور هالة زايد، ونظيرها اللبنانى، المركز الطبى المصرى بالعاصمة بيروت، بالتزامن مع مرور عام على تشغيله، حيث بدأ المركز فى تقديم الخدمات الطبية فى شهر يناير من العام الماضى،وتم تقديم الخدمة الطبية لـ100 ألف من اللبناين وغير اللبنانين من المترددين على المركز، بالمجان.



وتفقدت الوزيرة أقسام المركز الطبى المصرى ببيروت، الذى يضم 6 عيادات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والجراحة والعظام، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الأشعة وقسم الطوارئ ويضم 3 عيادات، كما يضم أيضًا قسم العمليات، وبه غرفتى عمليات مجهزتين على أعلى مستوى لإجراء الجراحات اليومية العاجلة، وقسم الإفاقة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لإخلاء الحالات الحرجة للمستشفيات.



السودان



وفى يوم الأحد 7 فبراير الماضى، أرسلت وزارة الصحة والسكان، شحنة من المساعدات الطبية، تزن 32 طنًا، إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم للقطاع الصحى بالسودان، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وشملت الشحنة 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية، تضم مستلزمات وقائية، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السودانى الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار الجسر الجوى الذى تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة فى دولة السودان الشقيقة، إذ إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 الأدوية بمختلف أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية، مستلزمات وقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.