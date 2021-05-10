تحسن نسبي في الأحوال الجوية.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

تشهد مصر تحسنا نسبيا فى لأحوال الجوية، بعد موجة حارة على مدار اليومين الماضيين، ارتفعت خلالها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، تخطت حاجز الـ40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا، ولتستمر درجات الحرارة فى الارتفاع، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد، إذ سجلت درجة الحرارة، أمس الأحد، على القاهرة 39 درجة، وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 3 آلاف متر، كما ظهرت سحب متوسطة وعالية على شمال البلاد.



ومع التحسن النسبي في الأحوال الجوية، سجلت درجة الحرارة بالقاهرة 35 درجة مئوية، وتبدأ درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة فى الانخفاض تدريجيا، بحيث يكون الطقس خلال ساعات النهار حار، ولطيف ليلا، وتقترب درجات الحرارة الصغري من 20 درجة، كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس بالانخفاض في حرارة الطقس.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا، معتدل جنوبا.



وتكون حالة الطقس كما يلى:



يوم الثلاثاء 11 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40%، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.



يوم الأربعاء 12 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.



يوم الخميس 13 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



يوم الجمعة 14 مايو 2021:

- نشاط ياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم السبت 15 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأحد 16 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.