عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة





يفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عددا من نجومه البارزين خلال مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين.





من جانبه تأكد غياب الثلاثي جونيور أجاى وحمدى فتحي وعلى معلول عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.





وكان الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حاول تجهيز هذا الثلاثي لمواجهة الزمالك المقبلة لكن المحاولات بات بالفشل ليتأكد غياب الثلاثي عن القمة المصرية.





وسيغيب أيضًا كل مكن محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي للإصابة.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد حسم مواجهة الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف.







