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انفوجراف.. تعرف على نتائج حملة "أنت اقوى من المخدرات " خلال 5 أيام

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، إنفوجراف يتضمن نتائج حملة "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.

ولاقت حملة "أنت أقوى من المخدرات" نسبة مشاهدة وتفاعل كبير من جانب الشباب والمتابعين على صفحة الصندوق على "الفيس بوك" وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن “16023” لتلقى العلاج، كما يتضمن أول رسالة موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات.

ويأتى ذلك ضمن حملة كبيرة تقودها وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات،حيث بلغ عدد مشاهدي الإعلان للنسخة الاولى والثانية على صفحة الصندوق ما يقرب من 9 ملايين مشاهده خلال 5 أيام فقط منذ إطلاق الإعلان وبالتحديد مساء الاثنين الماضى، وحتى مساء أمس السبت وأن ما يقرب من 90 % من مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق " الفيس بوك " والمتفاعلين معه من الفئة العمرية "15-35 " عاما، بالإضافة إلى عدد المشاهدات والتفاعل الكبير مع الإعلام على اليوتيوب ووسائل الاعلام الأخرى كما أن جميع غالبية التعليقات إيجابية ومشيده بالحملة الإعلامية ولصالح مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات.
انفوجراف.. تعرف على نتائج حملة "أنت اقوى من المخدرات " خلال 5 أيام
انفوجراف.. تعرف على نتائج حملة "أنت اقوى من المخدرات " خلال 5 أيام

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