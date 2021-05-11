فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

لا تدخر الدولة المصرية جهدا في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت فى مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة أكثر من 165 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة.





ومنذ الإعلان عن ظهور المرض، اتخذت مصر عددًا من الإجراءات، التي من شأنها الكشف عن الحالات المصابة الوافدة إلى مصر عبر منافذها البرية والحرية والجوية، وعزل الوافدين في مناطق مخصصة لذلك، منعا لتفشي المرض.





ومع ظهور أولى حالات الإصابة في مصر، اتخذت الحكومة قرارات عدة، على رأسها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى وضع عدد من الضوابط للفنادق والمطاعم والمقاهي من خلال الالتزام بنسبة إشغال محددة منعا للزحام، الذي يؤدي بدوره إلى انتقال العدوى من شخص لآخر، فضلا عن منع إقامة سرادقات العزاء سواء في دور المناسبات أو في الشوارع.





الحكومة تسعى لحصار الفيروس في شهر رمضان

وكثّفت الحكومة جهودها على مدار الأيام القليلة الماضية، لمنع زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال شهر رمضان، حين وضعت ضوابط لإقامة الصلوات فى المساجد، وخصوصا صلاة الجمعة وصلاة التراويح، كما وضعت ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام فها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات وفي الخلاء.





كما كثفت الحكومة جهودها لتوفير جرعات عدة من لقاحات كورونا المختلفة، وبدأت بتطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، ودشنت الحملة القومية لتطعيم المواطنين، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ضد المرض.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " عددا من المعلومات التي يجب معرفتها عن لقاح كورونا:





- اللقاح اُختبر في التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة عليه تحت الاستخدام الطارئ.





- يقلل من فرص الإصابة بعدوى "كوفيد - 19" ويقلل من شدة الأعراض.





- يجب الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى حتى بعد تلقي اللقاح.





- اللقاح مجاني للمصريين وغير المصريين.





- يمكن التسجيل لأخذ اللقاح من عمر 18 سنة فما فوق.





أهمية اللقاح

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح كورونا في حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة فى الجسم، دون الحاجة للإصابة بكورونا.





كيفية عمل اللقاح

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض، حيث تحتوي على أجزاء موهنة أو معطلة من كائن حي معين "مستضد"، تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوى اللقاحات الحديثة على المخطط الأولى "الشريط الوراثى"، لإنتاج المستضدات.



