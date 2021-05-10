رسميا.. كافاني يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

وقع المهاجم الأوروجواياني كافاني، على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، علماً أن عقده الحالي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للصحفي فابريزيو رومانو، فإن كافاني وقع على تمديد عقد لعام إضافي، ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك.

وأضاف المصدر أن كافاني وافق بالفعل على البقاء، حيث ضغط النادي والمدرب أوله جونار سولشاير على اللاعب للبقاء لموسم إضافي.

وخاض كافاني مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات وسجل 15 هدفاً وصنع 5 أهداف.