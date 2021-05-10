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باريس سان جيرمان يستقر على ضم صلاح لهذا السبب

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى سعي نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بقوة إلى ضم نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، في حال لم يوافق نجمه الفرنسي الشاب كيليان مبابي على توقيع عقد جديد مع الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، باريس  يواجه صعوبة في إقناع اللاعب المتوج بكأس العالم، بأن يوقع على تمديد العقد مع باريس سان جرمان، وترى ادارة النادي أن المصري محمد صلاح، سيكون مناسبا لتعويض رحيل مبابي.

وأوضحت التقارير الى دخول  تشلسي بقوة لأجل ضم محمد صلاح، فيما أشارت تقارير سابقة إلى محاولات مماثلة من برشلونة وريال مدريد.

ويذكر أن صلاح قد أنضم لصفوف ليفربول سنة 2017،  قادما من روما في صفقة بلغت 34 مليون يورو، وبرز بشكل كبير منذ ذلك الحين مع الفريق الإنجليزي، وتمكن صلاح من تسجيل 123، في 199 مباراة خاضها لفائدة فريق "الريدز" في مختلف المنافسات.

وتوج صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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مبابي صلاح برشلونة باريس

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