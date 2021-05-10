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شاهد.. مقطع فيديو لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بعين شمس يثير غصب مواقع التواصل

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مقطع فيديو اثار غضب متداوليه، لما يتضمنه من إتمام جلسة صلح بين عائلتين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأفاد متداولوا مقطع الفيديو أن العائلتين المشار إليهما هما عائلة الريس وعائلة المرغني أصل بلدتهما محافظة أسيوط.

وتضمن الفيديو تعدى أفراد عائلة الريس بالسب والشتم على الطرف الثاني " عائلة المرغني"، لدى حضورهم اليهم حاملين كفنهم علي أيديهم لانهاء الخصومة واتمام المصالحة.

هذا وقد أفاد مصدر أمني أنه يتم فحص الفيديو المتداولة وسوف يتم آتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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