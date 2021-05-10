مستشار عسكري: تكرار التدريبات المشتركة مع فرنسا رسالة ردع وطمأنة

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، تعقيبًا على تنفيذ القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة، إن التعاون بين مصر وفرنسا تعاون استراتيجي في مجالات متعددة من أهمها مجال التعاون العسكري ومن أعلى مجالات التعاون عقود التسليح والتدريبات المشتركة.





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن أهمية التدريب الوصول لمستوى قتالي عالي لمواجهة أي عدائيات محتملة، مع نقل الخبرات القتالية في استخدام طائرات الرافال التي تصنعها فرنسا، كما أن التدريبات المشتركة أحد المؤشرات الهامة لوجود رؤية مشتركة وتوافق سياسي بين البلدين



