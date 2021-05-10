Advertisements

مستشار عسكري: تكرار التدريبات المشتركة مع فرنسا رسالة ردع وطمأنة

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، تعقيبًا على تنفيذ القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة، إن التعاون بين مصر وفرنسا تعاون استراتيجي في مجالات متعددة من أهمها مجال التعاون العسكري ومن أعلى مجالات التعاون عقود التسليح والتدريبات المشتركة.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن أهمية التدريب الوصول لمستوى قتالي عالي لمواجهة أي عدائيات محتملة، مع نقل الخبرات القتالية في استخدام طائرات الرافال التي تصنعها فرنسا، كما أن التدريبات المشتركة أحد المؤشرات الهامة لوجود رؤية مشتركة وتوافق سياسي بين البلدين

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تكرار التدريبات المشتركة مع فرنسا رسالة ردع، ورسالة اطمئنان للمواطن المصري وللدولة الصديقة والشقيقة في المنطقة، منوهًا بأن هناك دول ذات ثقل سياسي وعسكري تطلب اجراء تدريبات مع مصر.

أخبار تهمك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 17 دقيقة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة القمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

03:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق