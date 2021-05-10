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رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي والمصريين بعيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل شر وسوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار ومنعة، أعاده الله على الرئيس ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتابع، نؤكد على تأييدنا ودعمنا لما يقدمه الرئيس والحكومة المصرية من جهود مخلصة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري لتحقيق الازدهار والرخاء والأمن والأمان في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة سائلين المولى عز وجل أن يعين الجميع في عملهم نحو تحقيق تلك الآمال والطموحات المشروعة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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