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الزراعة : توريد 2 مليون طن قمح خلال موسم حصاد العام الجاري

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن  2 مليون فدان، وتم توريد 2 مليون طن لوزارة التموين.

 

وكانت وزارة الزراعة والتموين اعلنتا بدء موسم  حصاد القمح  لعام 2021 منذ منتصف أبريل 2021، وجهزت نحو 450 موقع من صوامع وهناكر وشون ترابية لاستقبال القمح وتخزينة فيها، على أن يتم سداد مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة من توريد الأقماح.

 

 

واستحدثت وزارة الزراعة  طرق جديدة هذا العام لزراعة  الاقماح لزراعتها، وهي نظام الزراعة على المصاطب لتوفير المياه، وقد بلغ إجمالي المساحات المزروعة  نحو 3.4 مليون  فدان.

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