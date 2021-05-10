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خبر سار للنصر السعودي قبل مواجهة العين

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى فريق النصر خبرا سارا قبل مواجهة الفريق المقبلة ضد العين في الدوري السعودي.


واستعاد النصر خدمات نجميه عبدالمجيد الصليهم وعبدالله مادو بعد تعافيهما من الإصابة، لتتأكد جاهزيتهما للمباراة القادمة ضد العين في الدوري السعودي.

 

وشارك الصليهم وعبد الله مادو، لاعبا فريق النصر، في التدريبات الجماعية، أمس، بعد تعافيهما من إصابة الركبة التي غيبتهما عن المباراة الأخيرة أمام الفيصلي.

  

ويستعد فريق النصر لخوض مباراة قوية ضد العين يوم الجمعة القادم، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

   

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