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نجم الأهلي يكشف عن رأيه في اللعب للزمالك

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد  حسين الشحات نجم الأهلي المصري، أنه لا ينوي الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية  عبر قناة (إم بي سي مصر) إنه يملك عروضا من صن داونز الجنوب أفريقي وبعض الأندية السعودية والإماراتية، يرفض الإفصاح عنها، ولكنه متمسك  بالبقاء مع الأهلي ولايفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر.

واستبعد نجم المقاصة والعين الاماراتي السابق  فكرة اللعب للزمالك خارج حساباته تماما، مشددا في الوقت نفسه على احترامه لجماهير الفريق الأبيض.

وعن خلافه مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق المعار إلى جالطة سراي التركي انتهى سريعا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، متمنيا التوفيق لمصطفى في رحلته الاحترافية.

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