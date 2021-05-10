سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل إصابة عامر عامر ورجب بكار

أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي في فريق سيراميكا كليوباترا، أن الفحوصات المبدئية للاعب رجب بكار، الظهير الأيمن، تشير إلى إصابته باشتباه بتمزق في العضلة الأمامية





وأضاف طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يجري أشعة سونار على العضلة الأمامية غدا للاطمئنان على حجم الإصابة بالتحديد





وأوضح رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن إصابة عامر عامر حارس الفريق عبارة عن شد في عضلة السمانة، وسوف يخضع لفحص طبي لاحقا لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق





ومنح الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن ضياء السيد راحة سلبية للفريق عقب مباراة بيراميدز بالجولة الحادية و العشرين من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.





وفضل الكابتن ضياء السيد منح راحة للاعبين في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، حتى لا يخسر الفريق جهود اللاعيبن في الفترة القادمة من الدوري، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا مقبل على مباريات قوية بالدوري العام.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة سموحة بالجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام يوم السبت القادم على ملعب استاد السويس.



