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التموين: سداد 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لمنافذ صرف السلع التموينية

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها ب 10 ايام، وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة افاد بأن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً الى الخامسة مساءاً بإستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة، وأشار المصيلحي إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 ايام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا اول وثاني ايام العيد ويتم أستئناف العمل في اليوم الثالث.

كما افاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات سوف تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، وأول وثاني ايام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد، واشار التقرير الوارد للدكتور على المصيلحي الى ان شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لإستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

هذا وقد أكد احمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه بأنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال اجازة العيد وكذلك غرف عمليات بالمديريات والادارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

 واكد كمال ان توجيها المصيلحي شملت ايضا تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

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