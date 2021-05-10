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محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية.
شملت الجولة المرور على محطتي الألبان ١ و٢ وعنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي، حيث اطمئن محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجها بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.
وحث " الداودي " العاملين بمنطقة المشروعات إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحتفاظ على تلك المقدرات كونها أصول ستؤول ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

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