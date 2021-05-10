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الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن بدء فاعليات أحداث المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية.

وأوضحت الهيئة ان باب الترشيح مفتوح من اول غد علي مستوي القطاعات عدد ٢ فريق من كل قطاع تتنافس على مستوى الفرع ثم الإقليم ثم على مستوى الهيئة، مشيرة الي انه من المقرر اختيار ١٠ فرق علي مستوي الجمهورية وسيتم تكريمهم من قبل الدكتور رئيس هيئة الإسعاف المصرية بحوافز مالية قيمة.

وتحتوي المسابقة على مرحلتين حيث تعتمد في المرحلة الأولي على ثلاث سيناريوهات مختلفة وهي نقل مريض اشتباء أزمة قلبية توقف قلبه أثناء النقل ؛ نقل مصاب تصادم دراجة نارية التي بعيدا من أثر الصدمة ونقل قائد سيارة مصاب في حادث تصادم من داخل سيارته

أما المرحلة الثانية على 3 سيناريوهات لمواقف مختلفة هي نقل مريض اشتباه جلطة بالمخ ساءت حالته أثناء النقل ؛ نقل مصاب غير مستجيب سقوط من علو على وجهه واستخراج ونقل قائد سيارة مصاب غير واعي من سيارته.

وفي حالة تساوي الفرق في الدرجات يجري متحان تحريري فاصل في حالة تساوي الفرق في الدرجات

وتأتي إدارة المسابقة كالتالي:
وفيما يخص إدارة المسابقة يتم اختيار فريقين من كل قطاع علي مستوي الفرع يتم تحديد مكان بالفرع لعمل مسابقة القطاعات.

في كل فرع تتم المسابقة تحت إشراف مدير الفرع ومدير الإقليم ويقوم بالتقييم مديري الفروع الأخري ومشرفيتهم.
ويمثل كل فرع بفريق ماعدا القاهرة بفريقين يتم تحديد مكان لكل إقليم لإقامة المسابقة بين الفروع.

كما يمثل كل إقليم بفريقين ليكون عدد الفرق المشاركة 14 ثم تقم التصفيات بقائمة الصفوف بنفس نظام القرعة عند واحد مدرب مراقب مع مشرف لكل فرقة للاختبار.

وفيما يتعلق بنظام التصحيح يكون بقائمة ومصد موحدة بين المدربين وفي حالة تساوي الدرجات تخضع الفرق المتساوية لاختبار فاصل.

أما بالنسبة لوقت المسابقة يتم تحضير السيناريو خلال 10 دقائق ويتم عمل السيناريو خلال وقت 10 دقائق علي لأكثر.

و تهدف المسابقة إلى خلق جو من المنافسة الفعالة بين مقدمي الخدمات الإسعافية ينعكس على تقديم الخدمة الطبية للمريض المصري، ويتم عمل المسابقة بين الأطقم الإسعافية على حالات مرضية وإصابات.

و تتقدم الفرق من القطاعات لخوض المنافسة وتتم التصفية بينهم. يتم تحديد يوم لتصفية القطاعات بحضور مدير عام الإقليم و2 مدربين+ 2 مشرفين من محافظة أخري لضمان الشفافية.الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية


أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن بدء فاعليات أحداث المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية.

وأوضحت الهيئة ان باب الترشيح مفتوح من اول غد علي مستوي القطاعات عدد ٢ فريق من كل قطاع تتنافس على مستوى الفرع ثم الإقليم ثم على مستوى الهيئة.. مشيرة الي انه من المقرر اختيار ١٠ فرق علي مستوي الجمهورية وسيتم تكريمهم من قبل الدكتور رئيس هيئة الإسعاف المصرية بحوافز مالية قيمة.

وتحتوي المسابقة على مرحلتين حيث تعتمد في المرحلة الأولي على ثلاث سيناريوهات مختلفة وهي نقل مريض اشتباء أزمة قلبية توقف قلبه أثناء النقل ؛ نقل مصاب تصادم دراجة نارية التي بعيدا من أثر الصدمة ونقل قائد سيارة مصاب في حادث تصادم من داخل سيارته

أما المرحلة الثانية على 3 سيناريوهات لمواقف مختلفة هي نقل مريض اشتباه جلطة بالمخ ساءت حالته أثناء النقل ؛ نقل مصاب غير مستجيب سقوط من علو على وجهه واستخراج ونقل قائد سيارة مصاب غير واعي من سيارته.

وفي حالة تساوي الفرق في الدرجات يجري متحان تحريري فاصل في حالة تساوي الفرق في الدرجات

وتأتي إدارة المسابقة كالتالي:
وفيما يخص إدارة المسابقة يتم اختيار فريقين من كل قطاع علي مستوي الفرع يتم تحديد مكان بالفرع لعمل مسابقة القطاعات.

في كل فرع تتم المسابقة تحت إشراف مدير الفرع ومدير الإقليم ويقوم بالتقييم مديري الفروع الأخري ومشرفيتهم.
ويمثل كل فرع بفريق ماعدا القاهرة بفريقين يتم تحديد مكان لكل إقليم لإقامة المسابقة بين الفروع.

كما يمثل كل إقليم بفريقين ليكون عدد الفرق المشاركة 14 ثم تقم التصفيات بقائمة الصفوف بنفس نظام القرعة عند واحد مدرب مراقب مع مشرف لكل فرقة للاختبار.

وفيما يتعلق بنظام التصحيح يكون بقائمة ومصد موحدة بين المدربين وفي حالة تساوي الدرجات تخضع الفرق المتساوية لاختبار فاصل.

أما بالنسبة لوقت المسابقة يتم تحضير السيناريو خلال 10 دقائق ويتم عمل السيناريو خلال وقت 10 دقائق علي لأكثر.

و تهدف المسابقة إلى خلق جو من المنافسة الفعالة بين مقدمي الخدمات الإسعافية ينعكس على تقديم الخدمة الطبية للمريض المصري، ويتم عمل المسابقة بين الأطقم الإسعافية على حالات مرضية وإصابات.

و تتقدم الفرق من القطاعات لخوض المنافسة وتتم التصفية بينهم. يتم تحديد يوم لتصفية القطاعات بحضور مدير عام الإقليم و2 مدربين+ 2 مشرفين من محافظة أخري لضمان الشفافية.
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية
الإسعاف المصرية تبدأ المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية بالجمهورية

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