زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى وشن حملات لتصدي للمتعدين على الأراضي الزراعية







أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عن استمرار حالة الطوارئ القسوة وشن الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة التصدى أمام المخالفين وعدم التهاون حفاظا على هيبة الدولة.



وأكد وكيل الوزاره على استمرار حملات إزالة التعديات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات

وذلك تحت إشراف جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الاداره بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية بناحية كفر محفوظ على مساحة واحد قيراط وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس على قرني مدير الجمعية والأستاذ خميس حسين الوحدة المحلية بكفر محفوظ.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة ٢ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بناحية بيهمو علي مساحه ٢ قيراط و١٢سهم بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والاستاذ محمد فوزي رئيس وحدة بيهمو.



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة 1 حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط تابع مركز اطسا على مساحة قيراط بحضور المهندس محمد عبدالحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد ربيع رئيس الوحدة المحلية بمنيا الحيط والاستاذ معوض دهشان مدير الجمعية.