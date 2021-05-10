Advertisements

وزارة الحج: الإعلان عن اشتراطات موسم العام الحالي الأسبوع المقبل

الإثنين 10/مايو/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن هناك قرار بعزم المملكة على إقامة شعيرة الحج عام 2021، وهناك خطط موضوعة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد وهناك ارتفاع وانخفاض في إصابات كورونا على مستوى العالم أجمع، ولكن التعامل مع الجائحة أكسب المملكة خبرة في الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، مشددًا على أنهم لديهم خطط من الجوانب الصحية والتنظيمية والأمنية لضمان موسم حج آمن.

وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن العزم موجود أن يكون الحج للمتواجدين داخل وخارج المملكة ولكن بأعداد رمزية فهذا موسم استثنائي لكون الجائحة تضع بعض القيود والإجراءات التي، منوهًا بأن الجهات الصحية تقيم تطورات الفيروس لأخر لحظة، موضحًا أنه يتم حاليا المراجعة الاخيرة للتطورات لاتخاذ القرار السليم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن اشتراطات الحج هذا العام خلال الأسبوع القادمة، وهي مبنية على اشتراطات تنظيمية وأمنية وصحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شروط الحج الحج

أخبار تهمك

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على الفريق الأقرب لحسم لقب الدوري الإسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

تطور جديد بشان قضية الزمالك ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

منذ 36 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مقطع فيديو لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بعين شمس يثير غصب مواقع التواصل

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ "لجنة الحج والعمرة" على قرار السعودية

"الحج" تعلن المعايير الصحية الدقيقة لاختيار حجاج موسم 1441هـ

رفع كسوة الكعبة.. تعرف على استعدادات السعودية لاستقبال موسم الحج

كيف استقبلت السعودية الدفعة الأولى من الحجاج في مطار جدة؟

كيف نجح موسم الحج في زمن كورونا؟

وكيل وزارة الحج السعودية: لا يوجد أي قيود على المعتمرين المصريين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

03:00 م

تعرف على حظوظ أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في التتويج بالليجا الإسبانية

05:10 م

بشرة سارة في برشلونة.. طالع التفاصيل

05:01 م

تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل قمة الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق