وزارة الحج: الإعلان عن اشتراطات موسم العام الحالي الأسبوع المقبل

قال المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن هناك قرار بعزم المملكة على إقامة شعيرة الحج عام 2021، وهناك خطط موضوعة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.





وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد وهناك ارتفاع وانخفاض في إصابات كورونا على مستوى العالم أجمع، ولكن التعامل مع الجائحة أكسب المملكة خبرة في الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، مشددًا على أنهم لديهم خطط من الجوانب الصحية والتنظيمية والأمنية لضمان موسم حج آمن.



