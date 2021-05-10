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وزارة الحج: الإعلان عن اشتراطات موسم العام الحالي الأسبوع المقبل
الإثنين 10/مايو/2021 - 05:16 م
رقية جمال
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قال المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن هناك قرار بعزم المملكة على إقامة شعيرة الحج عام 2021، وهناك خطط موضوعة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد وهناك ارتفاع وانخفاض في إصابات كورونا على مستوى العالم أجمع، ولكن التعامل مع الجائحة أكسب المملكة خبرة في الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، مشددًا على أنهم لديهم خطط من الجوانب الصحية والتنظيمية والأمنية لضمان موسم حج آمن.
وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن العزم موجود أن يكون الحج للمتواجدين داخل وخارج المملكة ولكن بأعداد رمزية فهذا موسم استثنائي لكون الجائحة تضع بعض القيود والإجراءات التي، منوهًا بأن الجهات الصحية تقيم تطورات الفيروس لأخر لحظة، موضحًا أنه يتم حاليا المراجعة الاخيرة للتطورات لاتخاذ القرار السليم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن اشتراطات الحج هذا العام خلال الأسبوع القادمة، وهي مبنية على اشتراطات تنظيمية وأمنية وصحية.
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