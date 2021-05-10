تعقيم 100 موقعاً وحملات توعوية بمحطة قطار وأسواق كفر الشيخ



واصلت حملات مجالس المدن والوحدات القروية ومديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ،اليوم الاثنين، أعمال التطهير والتعقيم للمؤسسات والمصالح الحكومية، والبنوك، استكمالا للجهود المبذولة من المحافظة لمجابهة جائحة كورونا من خلال توسيع دائرة أعمال الرش والتطهير.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه تم تطهير وتعقيم 100 موقعًا على مستوى المحافظة من خلال 35 فرقة ميدانية،وشملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـ ATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع.



وأضاف محافظ كفر الشيخ،أنه تلقى تقريرًا من الدكتور أيمن عبداللاه عبدالرحيم،وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، يفيد بإشراف الدكتور خالد البرعى،مدير عام الوقاية،و دكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، على أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الكوم الأحمر بمركز البرلس، وأخذ 21 عينة من 9 منازل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.



كما شهدت عدد من الأسواق ومحطة قطار كفر الشيخ، حملات ارشادية وتوعية للمواطنين،بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى،رئيس قسم الإرشاد بالمديرية،ومشاركة دكتورة اية حسن،طبيبة بمركز الارشاد الدولي، على أن تستمر الحملات خلال الأيام المقبلة.



كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.



وتلقى محافظ كفر الشيخ تقريرًا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في رابع أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطن، عن تحرير159 محضرًا للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 15 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 68 محضرًا للمخالفين بدسوق،و15محضرًا لعدم ارتداء الكمامات، ومحضرين لضبط 9شيش بمقهى، وقض سرادق عزاء، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير6 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير محضر لأحد المخالفين من أصحاب المحال.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس،رئيس مجلس المدينة من تحرير 4 محاضر للمخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 11 محضرًا للمخالفين من أصحاب المحال،كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 6محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.