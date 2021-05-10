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الإنقاذ النهري تبحث عن جثة شخص غرق في نهر النيل بقنا

الإثنين 10/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، انتشال جثمان غريق، لقي مصرعه، بعزبة فريج، المحروسة، بمركز قنا.

حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد بلاغ غريق عزبة فريج المحروسه وانتقال الرائد محمد ياسين وقوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العقيد حسين صلاح، وجاري تكثيف الجهود للعثور علي الغريق.

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